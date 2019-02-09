Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da AK Parti Seçim Bürosu Açılışı

Sandıklı'da AK Parti Seçim Bürosu Açılışı

21 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde AK Parti Sandıklı seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

Sandıklı'da AK Parti Seçim Bürosu Açılışı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde AK Parti Sandıklı seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.


Açılış programına eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Milletvekili Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Gelenlere lokma ikramının ardından büronun açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 2019 yerel seçimlerde isminin AK Parti adayı olarak tekrar açıklandığını anımsatarak, "Bugün itibari ile milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanımızın ile bizlere gönül veren gönüldaşlarımız ile beraber seçim büromuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Yoğun bir katılım var. Halkımıza gönülden teşekkür ediyorum. Allah çıktığımız bu yolda bizleri muvaffak eylesin inşallah. Bizleri yapmış olduğumuz hizmetlerden dolayı utandırmasın." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:10 Kaynak: AA

Afyon, Sandıklı, Güncel
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