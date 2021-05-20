AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da ata tohumundan üretilen fideler vatandaşlara dağıtıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde belediye tarafından jeotermal serada ata tohumlarından yetiştirilen domates, biber ve patlıcan fideleri vatandaşlara ücretsiz verildi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'da kurulan stantlarda 70 bin fide, belediye çalışanlarınca ilçe halkına pandemi kurallarına uygun olarak dağıtımı yapıldı.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, AA muhabirine, geçen başladıkları ata tohumu projesinin bu yıl hayat bulduğunu söyledi.

Binlerce fide yetiştirdiklerini dile getiren Çöl, şöyle konuştu:

"Bugün Sandıklımıza özgü Karacaören domatesi, üç burun biberi ve Güre patlıcanlarının ata tohumlarından yetiştirmiş olduğumuz yaklaşık 70 bin fidanı vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Amacımız bu fidelerin vatandaşlarımızca bahçelerinde üretilerek çoğaltılmasıdır. Bununla beraber inşallah önümüzdeki yıllarda farklı ürünler ile bu şehrin farklı lezzetlerini de vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bu güzel projenin ülkemize, milletimize ve Sandıklı'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Çöl, projenin hayata geçirilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kendilerine destek olmasından dolayı da teşekkür etti.