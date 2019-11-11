Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da Atatürk fotoğraf sergisi açılışı
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Sandıklı'da Atatürk fotoğraf sergisi açılışı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Halk Kütüphanesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Atatürk fotoğrafları ve kitapları sergisi açıldı.

Sandıklı'da Atatürk fotoğraf sergisi açılışı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Halk Kütüphanesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Atatürk fotoğrafları ve kitapları sergisi açıldı.


Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterilen sergide 20'ye yakın fotoğraf ve Atatürk'ü anlatan 200'ün üzerinde kitap yer aldı.


Halk Kütüphanesi çalışanları Cuma gününe katar açık kalacak sergiye tüm vatandaşları beklediklerini belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk, Sandıklı, 10 Kasım, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:26 Kaynak: AA
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