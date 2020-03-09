Sandıklı'da "Bağımlıkla mücadele" semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sandıklı'da 'Bağımlıkla mücadele' semineri - Son Dakika

Sandıklı'da "Bağımlıkla mücadele" semineri

6 saat önce

AK Parti Sandıklı İlçe Kadın Kolları tarafından "Bağımlıkla mücadele" semineri düzenlendi.

Sandıklı'da

AK Parti Sandıklı İlçe Kadın Kolları tarafından "Bağımlıkla mücadele" semineri düzenlendi.

Sandıklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Toplantı salonunda düzenlenen seminerde, Uzman Eğitmen Arzu Görsu tarafından bağımlılığın çesitleri, günümüzdeki bağımlılık örneklerini katılımcılara aktardı.


Görsü, "Bağımlılık sadece kişinin kendisine değil çevresinde bulunan insanlara da zarar verdiğinden kişi bağımlılığından kurtulmak için mücadele etmeli ve bizlerde o kişiye destek olmalıyız. Bu olumsuzluklar karşısında hem toplumsal hem de bireysel olarak bağımlılıkla mücadele büyük bir zorunluluktur. Bizler, devletimizle, milletimizle hep birlikte üzerimize düşen görevleri yapmalıyız. Sağlıklı nesil, sağlıklı toplum için bağımlılıkla mücadele şart." dedi.


AK Parti Sandıklı İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevim Ulusoy ise ailenin önemine dikkat çekerek bağımlılıkla yapılan mücadelenin ilk adımının aile içinde verilen eğitim ve ilgi ile başladığını vurguladı.

AK Parti, Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:04 Kaynak: AA
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