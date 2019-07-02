Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da bir ayda ikinci traktör hırsızlığı
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Sandıklı'da bir ayda ikinci traktör hırsızlığı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde son bir ayda iki vatandaşın traktörü çalındı.

Sandıklı'da bir ayda ikinci traktör hırsızlığı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde son bir ayda iki vatandaşın traktörü çalındı.

Geçtigimiz günlerde bir vatandaşın traktörünün çalımasının üzerinden bir ay geçmeden bu gün sabaha karşı saat 00.04 sıralarında İbrahim Özkeskin'e 03 EV 237 plakalı ait traktör Cuma mahallesindeki evinin önünden çalındı.

Edinilen bilgiye göre traktörleri çalan kişi ya da kişiler aynı yöntemi kullanarak traktörleri çalarak götürdükleri belirtildi.

Polis ve jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdükleri ögrenildi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:46 Kaynak: İHA
Sandıklı, Afyon, 3. Sayfa
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