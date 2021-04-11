Sandıklı'da bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Başağaç köyünde bir evin çatısında çıkan yangında hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, İsmail Erdoğan'a ait 3 katlı evin çatı katında bacadan kaynaklanan yangın çıktı.
Kısa sürede yangında evin çatısı tutuştu. Ev sahibi Erdoğan'ın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.
Yangın sonrası evin çatısında hasar oluştu.
Kaynak: AA
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