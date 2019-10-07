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Sandıklı'da "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"

22 dakika önce

Sandıklı'da Camiler ve din Görevlileri Haftası dolayısıyla ilçede görev yapan din görevlileri bir araya geldi.

Sandıklı'da

Sandıklı'da Camiler ve din Görevlileri Haftası dolayısıyla ilçede görev yapan din görevlileri bir araya geldi.

Öğretmen evinde düzenlenen programa, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Müftüsü Mehmet Güler ve ilçede görev yapan din görevlileri katıldı.

Başkan Çöl, programda yaptığı konuşmada, "Toplumsal olarak kenetlenmenin en önemli kaynağı olan Camilerimizde hizmet veren din görevlilerimiz, hayatımızda önemli bir rol oynamaktadır. Ezan okumak ve namaz kıldırmak dışında, toplumda din ve sosyal hizmet gönüllüleri olarak çalışarak, çevresindeki insanların derdiyle dertlenip, toplumu doğru yola yönlendirerek, milletimize imanlı bir nesil yetiştirmek için de elinden gelen gayretleri gösteren Din görevlilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır." ifadelerini kullandı.

Mehmet Güler, Mustafa Çöl, Sandıklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:00 Kaynak: AA
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