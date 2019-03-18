Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinlikleri

Sandıklı'da Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinlikleri

1 saat önce

Sandıklı ilçesinde 18 Mart Çanakkale Şehitleri düzenlelen etkinliklerle anıldı.

Sandıklı'da Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinlikleri, System.String[]
Sandıklı ilçesinde 18 Mart Çanakkale Şehitleri düzenlelen etkinliklerle anıldı.

İlk tören sabah saatlerinde Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

Törene Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği İlçe Temsilcisi Yusuf Akin, askeri yetkililer, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Anıta çelenk bırakılmasının sonrası tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sürdü.

Daha sonra Sandıklı İlçe Şehir Mezarlığına giden katılımcılar şehitler için Mevlid-i Şerif okuyup topluca dua etti.

Bir sonraki program, Sandıklı Belediye Düğün Salonu'nda Sandıklı Ali Çetinkaya ortaokulu öğrencileri tarafından gerçekleştirildi.

Günün anlam ve önemine yönelik yapılan konuşmalar, şiirlerin okunması ve oratoryo gösteresi ile etkinlikler son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:39 Kaynak: AA

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