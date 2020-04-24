Sandıklı'da çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sandıklı Belediyesi tarafından bahar mevsiminin başlamasıyla birlikte başlatılan çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Sandıklı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından, Sandıklı- Antalya kara yolu otogar karşısında ağaç dikme makinesi ile ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi.

Bunun yanı sıra ilçe merkezinde Şaloğlu Camii karşısında bulunan Kültür Park'a kemer çiçeklendirme çalışmaları yapılıyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından da Yunus Emre Bulvarı'nda bordür boyama çalışmaları başlatıldı.

Kışın deforme olan kısımların baştan sona yenileneceği boyama çalışmaları da devam ediyor.

Kaplıcada bulunan çiçek kemerleri ve saksı çiçeklerinden oluşan mini bahçelerde yapılan çiçeklendirme çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.