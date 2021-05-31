Sandıklı'da "Cezaevine kitap bağışı" kampanyası başladı - Son Dakika

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği, ceza infaz kurumu kütüphaneleri için düzenlenen kitap bağış kampanyası Sandıklı ilçesinde de başlatıldı.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Adalet Sarayı'nın zemin katındaki törende yaptığı konuşmada, başlatılan kitap bağış kampanyasının güzel bir çalışma olduğunu söyledi.

Hükümlülerin ceza infaz kurumlarında yaşamlarının bir bölümünü geçirdiğini dile getiren Tortop, şöyle konuştu:

"Devlet olarak bizden beklenen ve istenen, burada kalan vatandaşlarımızın belirli bir müddet ıslah olduktan sonra topluma çıktıklarında daha uyumlu, güzel bir yaşantıyı tesis edebilmeleri toplum ve aileleri ile birlikte güzelce yaşamaları. Bizim de bunlar için yapacağımız en önemli etkinliklerden biri, onların ceza infaz kurumlarındaki zamanlarını daha iyi geçirebilmeleri adına okumalarına katkı sağlamak. Yapılan bu kampanyanın doğru ve uygun olduğunu düşünüyorum."

Cumhuriyet Savcısı Salih Varol da kampanyanın 31 Mayıs ile 16 Haziran tarihleri arasında devam edeceğini belirterek, "Adalet Bakanımızın öncülüğünde ceza infaz kurumlarımızın kütüphanelerinde bulunan kitap eksiğini azaltmak ve çeşitliliğini artırmak adına 'Bir kitap, bir umut' sloganı ile yürütülecek kitap bağış sürecine girmiş bulunmaktayız. Kitap bağışında bulunan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Törene, Tortop ve Varol'un yanı sıra, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Jandarma Komutanı Alptuğ Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, hakim ve savcılar ile daire amirleri katıldı.

Programın sonunda kitap kampanyasına katılanlara teşekkür belgeleri takdim edildi. ???????