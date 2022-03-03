Sandıklı'da çiftçiler bilgilendirildi - Son Dakika
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Sandıklı'da çiftçiler bilgilendirildi

03.03.2022 17:11
Sandıklı'da çiftçiler bilgilendirildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Dinar Pancar Kooperatifi tarafından üreticiler gübreleme ve ilaçlama hakkında bilgilendirildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Dinar Pancar Kooperatifi tarafından üreticiler gübreleme ve ilaçlama hakkında bilgilendirildi.

Dinar Pancar Kooperatifi tarafından bir dinlenme tesisinde üreticilere yönelik gübreleme ve ilaçlama hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, yetkililer tarafından üreticiler, gübreler, ilaçlar, gübreleme ve ilaçlama yöntemi hakkında bilgilendirme yapılarak soruları yanıtlandı.

Ekim ve hasat sezonu arasında ürünlerde uygulanacak ilaçlama, bitki bakımı ve oluşabilecek zararlılarla mücadelelerin konuşulduğu toplantıda, yeni piyasaya çıkan mücadele ilaçlarının da tanıtımı yapıldı.

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Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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