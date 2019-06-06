Sandıklı'da Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu'nun katılımı ile bayramlaşma...
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Sandıklı'da Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu'nun katılımı ile bayramlaşma gerçekleştiAFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun katılımı ile bayramlaşma töreni yapıldı.
Sandıklı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:21 Kaynak: İHA
'da Cumhurbaşkanlığı Irak
Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu
'nun katılımı ile bayramlaşma gerçekleşti
AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili
Veysel Eroğlu'nun katılımı ile bayramlaşma töreni yapıldı.
Bayramlaşma programında Prof. Dr. Veysel Eroğlu vatandaşların bayramını kutladı. Burada bir konuşma yapan Eroğlu, Sandıklı'ya Orman ve Su İşleri Bakanlığı döneminde inanılmaz yatırımlar yapıldığını barajlar ve köprüler yapıldığını anlattı. Eroğlu, Kumalar Dağı'nda kış turizmi tesisleri kurarak tabiat turizmi ve termal turizm ile Sandıklı'nın şaha kalkacağını söyledi. Eroğlu, "Biz 5-6 bin dolar harcayacak turistleri Afyankarahisar'a, Sandıklı'ya getirmek istiyoruz"dedi.
Konuşmasının ardından Veysel Eroğlu ve protokol üyeleri bayramlaşmak üzere Hocalar
ilçesine gittiler.
Diğer yandan programa Veysel Eroğlu'nun yanı sıra; Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya
, İbrahim Yurdunuseven
, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz
, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop
, Kızılören
Kaymakamı Recep Hasar, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl
, Kızılören Kaymakamı Ali Erol
ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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