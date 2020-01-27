Sandıklı'da depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika
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Sandıklı'da depremzedeler için yardım kampanyası

16 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediyesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediyesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda, belediye zabıta personelleri tarafından vatandaşlardan giyim, gıda, battaniye, ısıtıcı ve nakdi yardımlar kabul ediliyor.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe halkının çok duyarlı olduğunu ve kendilerinin de üzerilerine düşeni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

AFAD İl Müdürlüğü ile koordinasyon halinde olduklarını dile getiren Çöl, şöyle konuştu:

"Bugün başlattığımız kampanya ile telefonlarımız susmadı adeta. Anadolu insanının en güzel örneği olarak Ayşe teyzemiz geldi 'alın şu parayı benim için kardeşlerime gönderin, onlara bir el uzatmak istiyorum' dedi. Bizde bu vesilede bir köprüyüz. Bu köprüde bulunmaktan da son derece mutluyuz. Yardımları yarın akşama kadar kabul edeceğiz. İnşallah, İl AFAD Müdürlüğü aracılıyla deprem bölgesine göndereceğiz."

Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop da Elazığ'ın Sivrice ilçesinde önceden mesai yaptığını belirterek "Orada dostlarım ve arkadaşlarım var. Onlar ile de görüştüm. Moralleri iyi ama neticede 6.8 şiddetinde can ve mal kaybına da neden olan bir doğal afet meydana geldi. Devletimiz ve milletimiz güçlü. Vatandaşlarımız hemen örgütlendi. Teyzemiz kendi harcayacağı evinin rızkını getirerek buraya takdim etti. Bu tür doğal afetlere karşı milli birlik ve beraberliğimizi dayanışmamızı muhafaza eder ve korur isek, en az zarar ve sıkıntı ile bu felaketleri atlatırız." dedi.

Yarın akşama kadar toplanacak yardım malzemeleri, AFAD İl Müdürlüğü aracılıyla deprem bölgesine gönderilecek.

Sandıklı'da depremzedeler için yardım kampanyası

Sandıklı, Malatya, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:29 Kaynak: AA
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