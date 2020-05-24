Sandıklı'da drone ile trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Sandıklı ilçesinde jandarma trafik ekipleri, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması ve tedbirler kapsamında drone ile trafikte ve mesire alanlarında denetim yaptı.



Ekipler, bayramda meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek amacıyla zorunlu nedenler ile kara yoluna çıkan araçlar ve sürücülere drone ile emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, hatalı araç geçme ve şerit izleme denetimi yaptı.



Durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların maske takıp takmadıkları, seyahat izni olup olmadığı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların bulunup bulunmadığı kontrol edildi.



Araçta bulunan vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan ekipler, sürücülerin hız kurallarına uymaları konusunda da uyarılarda bulundu.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşların gitmesi yasak olan mesire alanlarında da drone ile kontrol gerçekleştirildi.

Vatandaşların evde kalarak, mesire alanlarına gitmediği, Kovid-19 kapsamında belirlenen kısıtlama ve yasaklara uyduğu bildirildi.