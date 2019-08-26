Sandıklı'da "Ekrana Değil, Akrana Koş" projesi

Sandıklı Belediyesi, SANCİM Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Akademi ile İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan "Ekrana değil, akrana koş" projesi kapsamında futbol turnuvası başlatıldı.

15 Temmuz Demokrasi meydanında 8-9, 10-11, 11-12 yaş kategorilerinde yaklaşık 100 çocuğun katıldığı turnuvaya ilişkin bilgi veren Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 27 Ağustos'ta final müsabakalarının yapılacağını söyledi.

Bu yıl turnuvayı ikinci kez düzenlediklerini anlatan Çöl, "Çocuklarımızla birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Günümüz teknoloji döneminde maalesef, bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve televizyon bağımlısı olan bir genç nüfusumuz var. Evlatlarımızı bu bağımlılıklardan kurtarmak, çocuklarımızı, gençlerimizi spora teşvik etmek, mahalle aralarında unutulan akranlık duygusunu tekrar çocuklarımıza aşılamak için bu organizasyonu hayata geçirdik. Turnuvamız için bizlere ilham kaynağı olan 'Ekrana Değil Akrana Koş' sloganıyla, çocuklarımızın, gençlerimizin kendi yaşıtlarıyla bu gibi organizasyonlara buluşmalarını, spor yaparak, tablet, telefon, bilgisayar gibi vakitlerini harcayan cihazlardan uzak durmalarını, sosyal aktivite alışkanlıklarını kazanmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Çöl, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.