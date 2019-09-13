Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da Engelli Bakım Merkezi açılacak
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Sandıklı'da Engelli Bakım Merkezi açılacak

51 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün girişimleri ile FETÖ okulu iken, yeniden düzenlenen bina Engelli Bakım Merkezi olarak hizmet verecek.

Sandıklı'da Engelli Bakım Merkezi açılacak, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün girişimleri ile FETÖ okulu iken, yeniden düzenlenen bina Engelli Bakım Merkezi olarak hizmet verecek.

Sandıklı Belediyesi tarafından modernize edilen Engelli Bakım Merkezi binasının açılışının önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor.

Engelli Bakım Merkezi'nde incelemelerde bulunan Başkan Mustafa Çöl, yenilme çalışmaları tamamlanan binayı gezdi.

Hizmete girdiğinde bölgenin en modern Engelli Bakım Merkezi olacak tesis için Başkan Mustafa Çöl, "Milletin parasıyla yapılan bina tekrar milletine inşallah bizimle hizmet edecek." dedi.

Mustafa Çöl, Sandıklı, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:54 Kaynak: AA
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