Sandıklı'da "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası
6 saat önce
Sandıklı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde fidan dikim etkinliğine katılan öğrencilere isimleri yazılı olan sertifikaları verildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:52 Kaynak: AA
Sandıklı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde fidan dikim etkinliğine katılan öğrencilere isimleri yazılı olan sertifikaları verildi.
Sandıklı Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 2/B sınıfından 32 öğrenciye ağaç dikim seferberliğine katıldıkları için Sandıklı Orman İşletme Şefi Erdi Hanğişi tarafından okulda sertifikaları verildi.
Fidan dikim etkinliğine, yoğun katılım olduğu belirtilirken sertifika verilen öğrencilere teşekkür edildi.
Egemen Bağış, Prag büyükelçiliği görevine başladı Ağustos'ta işsiz sayısı 4 milyon 650 bin kişi oldu Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, siyanür intiharlarını araştırmak için bir komisyon kurdu İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu! Trafik felç oldu