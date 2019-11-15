Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası
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Sandıklı'da "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası

6 saat önce

Sandıklı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde fidan dikim etkinliğine katılan öğrencilere isimleri yazılı olan sertifikaları verildi.

Sandıklı'da

Sandıklı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde fidan dikim etkinliğine katılan öğrencilere isimleri yazılı olan sertifikaları verildi.


Sandıklı Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 2/B sınıfından 32 öğrenciye ağaç dikim seferberliğine katıldıkları için Sandıklı Orman İşletme Şefi Erdi Hanğişi tarafından okulda sertifikaları verildi.


Fidan dikim etkinliğine, yoğun katılım olduğu belirtilirken sertifika verilen öğrencilere teşekkür edildi.

Geleceğe Nefes, Sandıklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:52 Kaynak: AA
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