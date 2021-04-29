Sandıklı'da "Geleneksel Tıp Uygulamaları" merkezinin açılışı yapıldı - Son Dakika

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ilçeye bağlı Hüdai Kaplıcalarında "Geleneksel Tıp Uygulamaları" merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Hüdai Kaplıcalarında gerçekleştirilen açılışta kısa süre içerisinde hizmete girecek olan Geleneksel Tıp Uygulamaları Merkezi 800 metrekarelik bir alanda hizmet verecek.

Kadın ve erkekler için ayrı yerlerin oluşturulduğu tesiste doktor balık tedavisi, hacamat, kupa, sülük tedavilerinin yanında tuz odaları ve çamur banyoları da hizmet verecek.

Yapılan açılış sonrası çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çöl, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kısa sürede tesisin hizmet verir hale geleceğini aktaran Çöl, Hüdai Kaplıcalarında yeni bir proje yapmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Daha önce atıl kalan bu mekanda artık geleneksel tıp uygulamalarının yapıldığı, Sağlık Bakanlığıyla beraber doktor kontrolünde Hüdai Kaplıcaları hamam kültüründen çıkıp, tamamen tedavi amaçlı bir merkez haline geldiğini belirten Çöl, şöyle devam etti:

"Bunun ilk basamağını attık. Bu çalışmamızda bizlerin her zaman yanında olan sayın Vali Gökmen Çiçek'e canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu güzel projeyi çok kısa bir süre sonra sizlerle buluşturacağız. Ben bu bağlamda proje ekibimize, çalışanlarımıza ve ilgili müteahhidimize şimdiden teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun."