Sandıklı'da "Gençlik Buluşması" Programı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Gençlik Buluşması" yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Gençlik Buluşması" yapıldı.



Ulu Cami'de Sandıklı Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünce düzenlenen programa çok sayıda genç katıldı.



Kılınan namazdan sonra cami imam hatibi Halil İbrahim Akşahan tarafından gençlere bilgi verildi.



Programın ardından İlçe Gençlik Merkezinde çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi.



Gençlere, ebru ve kaligrafi sanatı anlatıldı.

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