Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da "Gençlik Buluşması" Programı

Sandıklı'da "Gençlik Buluşması" Programı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Gençlik Buluşması" yapıldı.

Sandıklı'da
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Gençlik Buluşması" yapıldı.

Ulu Cami'de Sandıklı Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünce düzenlenen programa çok sayıda genç katıldı.

Kılınan namazdan sonra cami imam hatibi Halil İbrahim Akşahan tarafından gençlere bilgi verildi.

Programın ardından İlçe Gençlik Merkezinde çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi.

Gençlere, ebru ve kaligrafi sanatı anlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:58 Kaynak: AA

Genç, Afyon, Sandıklı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Liderler Buluşması, 9 Mart Grand Pera Emek Sahnesinde Yapılacak Asena Ayyüce, Çocuklar Duymasın'ın Kadrosuna Dahil Oldu

Son Dakika! Türkiye-Suriye Sınırındaki El Bab Kentinde Patlama: 3 Yaralı Yeni Parti İddiaları Hakkında AK Parti'den İlk Açıklama: Değeri Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 16:01:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da "Gençlik Buluşması" Programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]