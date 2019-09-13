Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da göz ameliyatları başladı - AFYONKARAHİSAR
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Sandıklı'da göz ameliyatları başladı - AFYONKARAHİSAR

1 saat önce

Sandıklı ilçesindeki devlet hastanesinde görev yapmak üzere 15 yeni kadronun açıldığı belirtildi.

Sandıklı ilçesindeki devlet hastanesinde görev yapmak üzere 15 yeni kadronun açıldığı belirtildi.

Sandıklı Devlet Hastanesine yapılacak atamalarla, beyin cerrahı, cildiye, göğüs hastalıları, ortopedi, mikrobiyoloji ve ortopedi uzmanları ile çocuk doktorunun yanı sıra eczacı, hemşire, röntgen teknisyeni, diyaliz teknikleri ve tıbbi sekreterden oluşan 15 yeni personelin göreve başlayacağa öğrenildi.

Hastaneye ataması yapılan 2 uzman doktor yeni görevlerine başladı. Dahiliye Uzmanı Zerrin Eksüzoğlu ve Göz Hastalıkları Uzmanı İbrahim Ethem Ay çalışmaya başladı.

Sandıklı'da göz ameliyatları başladı

Sandıklı Devlet Hastanesinde göz ameliyatlarının yapılmaya başlandığı bildirildi.

Uzman Doktor İbrahim Ethem Ay, yaptığı açıklamada, hastanede 2 hastaya göz yaşı kanal tıkanıklığı ve bir hastaya da şaşılık ameliyatlarıyla yapıldığını söyledi.

Ameliyatlarının hepsinin de başarıyla gerçekleştiğini aktaran Ay, "Bunların yanında inşallah, katarakt ameliyatı ve benzeri ameliyatlara da çok yakında başlayacağız. Bir mikroskop ihtiyacımız var. başhekimimiz ve belediye başkanımız bu konuda yardımcı olarak. Yeni bir mikroskop cihazımız alındığı zaman göz içi ameliyatlarını da yapacağız. Gözün içine mercek konularak yapılan katarakt ameliyatları için biraz daha zamana ihtiyacımız var. İnşallah onlara da yakında başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Sandıklı'da göz ameliyatları başladı - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:34 Kaynak: AA
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