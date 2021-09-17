Sandıklı'da "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop başkanlığında toplantı düzenlendi.

Sandıklı Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, 2021-2022 eğitim öğretim yılında okullar ve çevresinde uygulanacak sağlık, güvenlik, ulaşım tedbirleri görüşülürken, emniyet ve asayişe etki eden çevresel faktörler ile okul bölgesindeki sosyal, ekonomik ve kültürel durumların göz önünde bulundurularak okul bazlı öncelik analizlerinin yapılması, öncelikli olduğu değerlendirilen okullarda mevcut güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi ve yeni güvenlik tedbirlerinin planlanması konuları ele alındı.

Toplantıya, Kaymakam Eflatun Can Tortop'un yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alptuğ Ayhan, Emniyet Müdürü Hanifi Savur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve mahalle muhtarları katıldı. ??????