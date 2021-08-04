Sandıklı'da halı saha tesisi yenilendi

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi vatandaşlardan gelen talep üzerine Hudai Kaplıcaları'nda ki halı saha tesislerini yenileyerek hizmete sundu.

Sandıklı Belediyesi Kaplıca İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Emre Halı Saha tesisleri, yapılan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarından sonra baştan sona yenilenerek sporsever vatandaşların hizmetine sunuldu. Tesis vatandaşların istekleri doğrultusunda duş imkanı ile sıcak ve soğuk içecek servisi yapılması doğrultusunda hizmet verecek olup, 1 saatlik ücretinin ise 120 TL olacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR