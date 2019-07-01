Sandıklı'da haşereyle mücadele sürüyor
55 dakika önce
Sandıklı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından havaların ısınmasıyla başlayan haşere ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sandıklı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:14 Kaynak: AA
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
tarafından havaların ısınmasıyla başlayan haşere ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sabahın erken saatlerinde başlayan ilaçlama çalışmaları gecede devam ediyor.
Her gün iki seri halinde devam eden ilaçlama çalışmaları, haşereler, larvalar ve hastalığa olanak sağlayacak zararlıların ortadan kaldırılması için yaz ayının son günlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
İlaçlama çalışmaları özellikle ağaçlık alanların sık olduğu bölgelerde daha fazla yapılırken, vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan yerlerde kimsenin olmadığı saatlerde ilaçlama çalışmaları ön planda tutuluyor.
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