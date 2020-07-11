Sandıklı'da haşhaş hasadı başladı - Son Dakika

Sandıklı'da haşhaş hasadı başladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ekimi geçtiğimiz eylül ayında yapılan haşhaşın hasat dönemi başladı.

Haziran ayının ilk haftası hasadına başlanan haşhaş bitkisi Afyonkarahisar'ın simgesi olmasının yanı sıra tıp ve ilaç sanayiinde önemli ham maddeleri arasında yer almasıyla dikkat çekiyor. İlçeye bağlı 13 kilometre uzaklıktaki Baştepe köyünde haşhaş hasadı yapan kadınlardan Gülsan Turhan, yaptığı açıklamada, "Haşhaş eylül ayında ekilir. Şubat ayı içerisinde çapası başlar, sonra nisan ayı içerisinde ikinci çapası yapılır. Temmuz ayı içerisinde de kırımı yapılır. Bunları kırdıktan sonra eve götürüyor ve haşhaş ile kapsülünü birbirinden ayırıyoruz. Kapsülünü devlete teslim ederiz. Haşhaşını da şahıslara satarız. Haşhaş kahvaltıda yenir, gözlemesi ve hamur işleri yapılır. Haşhaşı kırması kolay bir iş ama sıcağı çok kötü. Bu işlemi genellikle kadınlar yapıyor. Erkekler ise evde hayvanlara bakıyor. Hasat yevmiye yöntemi ile kadınlar arasında yapıldığı gibi, akrabalar arasında ödünç ve köylüler arasında da imece usulü ile de yapılıyor. Rabbim yardım etti. Bu işleri yaparak köyde herkes çocuklarını okuttu. Haşhaş ekiminden toplanmasına kadar tamamen organik olarak üretiliyor. Gübre ve hormon gibi hiç bir şey kullanılmıyor. Allah ne verdiyse onu topluyoruz. Çok güzel bunun gözlemesi yapılır, kahvaltıda sürülür, pekmez ile karıştırılır, pastalara, böreklere katılır" dedi.

"Devlet kontrolünde olan bir ürün"

Tarlada ailesine yardım eden ve bir taraftan da Kamu Personel Seçme Sınavı için hazırladığını belirten Cennet Aslan ise "Aileme yardım ediyorum. Bir yandan da sınava hazırlanıyorum. Haşhaş devlet kontrolünde olan bir ürün, belli başlı yörelerde ve bizim bölgemize özel bir ürün. Uyuşturucu özelliği olduğu için devlet kontrolünde yetiştiriliyor. Bunun yanında ilaç sanayiinde de kullanılıyor" dedi.