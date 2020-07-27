Sandıklı'da hayvan küpeleme ve brusella aşı çalışmaları yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı köylerde hayvan küpeleme ve brusella aşı çalışmaları yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında Celiloğlu, Reşadiye ve Menteş köylerinde küpeleme ve brusella aşı çalışması tamamlandı.

Görevliler, özellikle şap aşısı için yılda iki defa ilkbahar ve sonbaharda çalışma yaptıkları bildirildi.

Vatandaşlardan gelen talep üzerine aşılama çalışması başlattıkları belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Halk arasında 'tabak' olarak da bilinen şap hastalığı bütün çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan çok bulaşıcı viral bir hastalıktır. Ağızda, tırnakta ve memelerde yaralar oluşturur. Ayrıca süt veriminde yüzde 15, et veriminde yüzde 10 kayıplarına neden olur. Hastalıktan korunmanın yolu ise belli aralıklarla aşı yapılmasıdır. Veteriner hekimlerden oluşturduğumuz ekipler gözetiminde, büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapmaya başladık. Ayrıca 3-6 aylık dişi buzağılar içinde brusella aşısı yapıyoruz. Bunun yanında ekiplerimiz küpesiz hayvanları da küpeleyerek kayıt altına alıyor."