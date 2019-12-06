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Sandıklı'da "Hologram okullarda" etkinliği

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Hologram Okullarda" etkinliği gerçekleştirildi.

Sandıklı'da

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Hologram Okullarda" etkinliği gerçekleştirildi.


Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü için hazırlanan proje kapsamında düzenlenen ve 7. sınıf öğrencilerinin teknoloji ve tasarım dersi ile ilgili bilgi, alt yapı ve becerilerinin Hologram Görüntü Teknolojisi yardımı ile artırılmasının hedeflendiği, "Hologram Okullarda" adlı eğitim etkinlikleri projesinin ilki Sandıklı'da gerçekleştirildi.


Sandıklı Kaymakamlığı'nın düzenlediği organizasyonla gerçekleştirilen ve 3 gün süren eğitim etkinliğine ilçedeki 582 öğrenci katıldı.

İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, yaptığı açıklamada, öğrencilerin her türlü uygulamalı eğitim etkinliklerinden yararlanması konusunda özel bir önem gösterdiklerini söyledi.

Öğrencilerin, gelişen yeni teknolojileri yakından görerek bilgi ve birikimlerine yeni değerler katmasını değerli bulduklarını belirten Tortop, "Teknoloji ve tasarımın önü çok açık. Bu noktada, öğrencilerimizin bu yaşlardan itibaren proje üretim odaklı birer nesil olarak kendilerini yetiştirmelerini temenni ediyoruz." dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Sandıklı, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:56 Kaynak: AA
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