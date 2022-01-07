Sandıklı'da huzurevi sakinleri için eşofman ve pijama takımı hediye edildi - Son Dakika

Sandıklı Halk Eğitim Merkezinde açılan biçki dikiş kursuna katılan kursiyerler, diktikleri eşofman ve pijama takımlarını huzurevindeki yaşlılara hediye etti.

Kurumda yürütülen sosyal sorumluk projesi kapsamında Giyim Öğretmeni Emine Birsen Erten öncülüğünde kursa katılan kursiyerlerce dikilen eşofman ve pijama takımları, Hüseyin Develi Huzurevine teslim edildi.

Huzurevi Müdürü Hüsrev Bayar, yaptığı açıklamada, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında huzurevi sakinlerimiz için yapılan çalışmalar bizleri son derece memnun etti. Projeyi tamamlayarak huzurevindeki sakinlerimize verilmek üzere teslim edilen pijamaları huzurevi sakinlerimize dağıtarak temennilerini ileteceğiz. Eşofman ve pijama takımları için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."ifadesini kullandı.