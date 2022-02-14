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Sandıklı'da ihtiyaç sahibi öğrencilere harçlık desteği - Son Dakika

Sandıklı'da ihtiyaç sahibi öğrencilere harçlık desteği

14.02.2022 16:29
Sandıklı'da ihtiyaç sahibi öğrencilere harçlık desteği

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde eğitim gören maddi durumu yetersiz temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine her ay harçlık verilmesiyle ilgili düzenlenen protokol imzalandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde eğitim gören maddi durumu yetersiz temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine her ay harçlık verilmesiyle ilgili düzenlenen protokol imzalandı.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt ve Sandıklı Maarif Sevenler Derneği Başkanı İbrahim Demirkıran'ın attığı imzalar ile resmiyet kazanan protokol sonucunda, okulların açık kaldığı zaman dilimleri içerisinde her ay, okul müdürlüklerince belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere harçlık dağıtılacak.

Sandıklı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sandıklı Maarif Sevenler Derneği ortaklığında yapılacak organizasyonda ilçe merkezi ile köylerde eğitim gören bütün öğrencileri kapsayan projeyle, ihtiyaç sahibi bütün öğrencilere ulaşarak, eğitim hayatlarında kendilerine destek olmak amaçlanıyor.

???????Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Mustafa Çöl, "Böylesine güzel bir projenin paydaşlarından olduğumuz için şahsım ve Sandıklı Belediyesi olarak duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Ben burada emeği geçen bütün hemşehrilerimizi tebrik ediyor, eğitim ve öğretime verdikleri desteklerden dolayı kendilerini kutluyorum." İfadelerine yer verdi.

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milli eğitim bakanlığı, Mustafa Çöl, Hisarcık, Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sandıklı'da ihtiyaç sahibi öğrencilere harçlık desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sandıklı'da ihtiyaç sahibi öğrencilere harçlık desteği - Son Dakika
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