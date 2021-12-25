Üye Girişi
Sandıklı'da ikinci kattan düşen 7 yaşındaki kız çocuğu yaralandı - Son Dakika

Sandıklı'da ikinci kattan düşen 7 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

25.12.2021 17:34
Sandıklı'da ikinci kattan düşen 7 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 4 katlı binanın 2'inci katından düşen 7 yaşında ki kız çocuğu ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 4 katlı binanın 2'inci katından düşen 7 yaşında ki kız çocuğu ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Ofis Caddesi'nde 4 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. 7 yaşında ki C.K., isimli kız çocuğu henüz belirlenmeyen bir sebepten ötürü evlerinin açık olan penceresinden, yaklaşık 11 metre yükseklikteki yerden beton zemine düştü. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri C.K.'yı Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk müdahale sonrası küçük kız daha sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayati tehlikesi devam eden yaralı çocuğun yoğun bakımda tedavisinin ettiği bildirildi. Anne ve babası ayrı olduğu öğrenilen C.K.'nın evde babası ve babaanesi ile birlikte yaşadığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı'da ikinci kattan düşen 7 yaşındaki kız çocuğu yaralandı
Sandıklı'da ikinci kattan düşen 7 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

YORUMLAR
500

Devlet Hastanesi, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sandıklı'da ikinci kattan düşen 7 yaşındaki kız çocuğu yaralandı - Son Dakika


Minik Asiye'ye saldıran pitbull'un sahibi olaydan hemen sonra köpeğine sarıldı! O anlar kamerada Minik Asiye'ye saldıran pitbull'un sahibi olaydan hemen sonra köpeğine sarıldı! O anlar kamerada         
17:37
Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk         
17:23
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı         
13:09
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı         
12:08
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek         
22:05
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06

Son Dakika Haberleri
17:24 Erman Toroğlu'dan canlı yayında olay çağrı! Galatasaray yönetimine seslendi: Şeref madalyası verin
17:22 Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk
17:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbull saldırısına uğrayan Asiye üzerinden köpek sahiplerine sert çıktı: Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza
16:52 Bursa'da korkunç ölüm! Yarısını köpeklerin parçaladığı ceset bulundu
16:50 Galatasaray'da bir ilki yaşadı, taraftar sinirden deliye döndü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
16:29 Burnu cinsel organa benzeyen adam, sosyal medyada gündeme oturdu
16:22 Kedi beslemeye gelmişlerdi! Ormanlık alanda yanmış kadın cesedi buldular
16:17 İşte Matrix 4'ün Keanu Reeves'e kazandırdığı miktar!
15:45 Cansız bedenleri birbirlerine sarılmış halde bulundu! Üç kardeş yanarak ölmüştü
15:39 Nefes kesen maç Kasımpaşa'nın! Altay'ın Süper Lig'deki geleceği karanlık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 17:41:18. #1.11#
SON DAKİKA: Sandıklı'da ikinci kattan düşen 7 yaşındaki kız çocuğu yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement