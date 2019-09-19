Sandıklı'da ilköğretim haftası kutlandı

Sandıklı ilçesinde ilköğretim haftası etkinliklerle kutlandı.



Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk konulmasıyla başlayan program Cumhuriyet Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinliklerle devam etti.



Cumhuriyet Ortaokulu bahçesindeki programa İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, Emniyet Müdürü Hanifi Savur, İlçe Müftüsü Mehmet Güler, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan Kaymakam Eflatun Can Tortop, geçmişe göre öğrencilerin bugün daha şanslı olduğunu ve modern okullarda modern donanımlarla eğitim gördüğünü belirtti.



Çalışmanın ulusal bir sorumluluk olduğunun altını çizen Kaymakam Eflatun Can Tortop şunları kaydetti:

"Değerli Öğretmenlerimiz, eğitimin temeli ve aziz milletimizin engin hazinesi çocuklarımızı yetiştiren mimarlar sizlersiniz. Bugün okul sıralarında gelişimine ve yetiştirilmesine katkı sağladığınız gençler yarınlarınızın en büyük güvencesi olacaktır. Sizlerin eseri olacak çocuklarımızın mükemmelliği veya sıradanlığı, sizlerin onlara rehber olarak göstereceğiniz samimi çalışma ve gayretlere bağlı olduğunu unutmayınız. Okullarımızı birer kreş olarak görmek ve harçlığını verip okuluna gönderdim gerisini okul idaresi ve öğretmeni halletsin anlayışının doğru ve sağlıklı bir düşünce olduğunu sanmıyorum.

Değerli veliler, eğer okul, öğrenci ve veli üçlemesini sağlıklı temeller ve sürdürülebilir iletişimler ölçeğinde sağlayamazsak, başarı hedefinden uzak kalırız. Çocuklarımız okul süresince bizlerin gözetiminde olmalı ama okul bittikten sonra, dışarıda kiminle beraber, nereye gidiyor, ne yapıyor bunların mutlaka takibini yapmalısınız. Okullarımızı birer kreş olarak görmek ve harçlığını verip okuluna gönderdim gerisini okul idaresi ve öğretmeni halletsin anlayışının doğru ve sağlıklı bir düşünce olduğunu sanmıyorum.



Bu duygularla 2019-2020 eğitim, öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor; sizleri sevgi ile saygı ile selamlıyorum."

Konuşmaların ardından Dünya F Klavye Şampiyonası'nda dereceye giren öğrencilere madalya ve ödülleri takdim edildi.

İlköğretim Haftası Programı, 8. sınıf öğrencilerinin 5. sınıf öğrencilerine " Okula Hoş Geldiniz" çiçeklerini vermeleri ve müzik dinletileriyle son buldu.