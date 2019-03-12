Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da İstiklal Marşı'nın Kabulü Yıldönümü Töreni

Sandıklı'da İstiklal Marşı'nın Kabulü Yıldönümü Töreni

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sandıklı'da İstiklal Marşı'nın Kabulü Yıldönümü Töreni, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sandıklı Belediye düğün salonunda, Sandıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından tertip edilen anma programına, İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop'un yanı sıra, Garnizon Komutanı Pers. Atğm. Hasan Narin, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Çalışkan, kamu yöneticileri, askeri erkan ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını Sandıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şenel Yavuz yaptı. Daha sonra Milli Şair Mehmet Akif'in hayatı ilişkin video izlenildi.

Programın devamında okul öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo devam eden program, anma günü nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liseli öğrenciler arasında düzenlenen İstiklal Marşı'nı ezbere okuma, resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giden öğrencilere ödüllerinin Kaymakam Eflatun Can Tortop ve diğer protokol üyeleri tarafından verilmesi ile program sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:17 Kaynak: İHA

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