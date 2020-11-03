Sandıklı'da İzmirli afetzedeler için yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamlığı tarafından İzmir'de meydana gelen deprem sonrası afetzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Konu ile ilgili Sandıklı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İzmir'de 6,6 şiddetinde yaşanan deprem felaketinin ardından yaraların el birliği ile sarılacağı kaydedildi. Açıklamada, "Depremden zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için başlattığımız kampanyaya yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız gıda, kullanılmamış battaniye gibi malzemeleri Sandıklı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na elden teslim edebilirler ya da verilen telefon numaralarını arayarak belirtilen adreslerden aldırtabilirler" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR