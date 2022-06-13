Sinema salonunu dolduran öğrencilere geldikleri için teşekkür eden İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alptuğ Ayhan, öğrencilere jandarmanın 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir çizgi film izleteceklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da jandarma 200 çocuğu sinemaya götürdü - Son Dakika

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