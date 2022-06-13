AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da jandarma 200 çocuğu sinemaya götürdü - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da jandarma 200 çocuğu sinemaya götürdü

13.06.2022 12:35

-Öğrencilerin jandarma eşliğinde sinemaya gelişi -Öğrencilere mısır ikramı -Sinema salonunda öğrencilerin yerlerini alması -İlçe Jandarma Komutan Alptuğ Ayhan'ın konuşması -İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt'un konuşması -Öğrencilerin "Tim Jandarma" çizgi filmini izlemesi...

-Öğrencilerin jandarma eşliğinde sinemaya gelişi

-Öğrencilere mısır ikramı

-Sinema salonunda öğrencilerin yerlerini alması

-İlçe Jandarma Komutan Alptuğ Ayhan'ın konuşması

-İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt'un konuşması

-Öğrencilerin "Tim Jandarma" çizgi filmini izlemesi

Sandıklı'da jandarma 200 çocuğu sinemaya götürdü

AFYONKARAHİSAR - Sandıklı ilçesinde Jandarma Komutanlığının 183. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında köyde yaşayan 200 ilköğretim öğrencisi sinemaya götürüldü.

"Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" etkinliği kapsamında ilçeye bağlı Baştape, Kızılca, Hırka, Kınık, Dodurga, Kozvan, Karkın ve Bekteş köylerinde yaşayan 200 ilkokul öğrencisine sinema keyfi yaşattı.

Sandıklı Kent Park Sinema Salonuna gelen ve ilk defa sinemaya girecek öğrencilere mısır ikram edildi, "Tim Jandarma" isimli çizgi film izletildi.

Sinema salonunu dolduran öğrencilere geldikleri için teşekkür eden İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alptuğ Ayhan, öğrencilere jandarmanın 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir çizgi film izleteceklerini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt da İlçe Jandarma Komutanlığına teşekkür etti.

AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da jandarma 200 çocuğu sinemaya götürdü
AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da jandarma 200 çocuğu sinemaya götürdü
AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da jandarma 200 çocuğu sinemaya götürdü
AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da jandarma 200 çocuğu sinemaya götürdü
AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da jandarma 200 çocuğu sinemaya götürdü
AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da jandarma 200 çocuğu sinemaya götürdü
AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da jandarma 200 çocuğu sinemaya götürdü
AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da jandarma 200 çocuğu sinemaya götürdü

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da jandarma 200 çocuğu sinemaya götürdü - Son Dakika

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