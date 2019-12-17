Sandıklı'da jeotermal serada yılda 3 milyon meyve fidanı üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sandıklı'da jeotermal serada yılda 3 milyon meyve fidanı üretiyor - Son Dakika Ekonomi

Sandıklı'da jeotermal serada yılda 3 milyon meyve fidanı üretiyor

6 saat önce

Türkiye'nin ilk jeotermal ısıtmalı örtü altı tüplü fidan üretim merkezi olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 10 yıldır faaliyetler devam eden şirket, Azerbaycan, Kırgızistan, Rusya ve Suriye'ye fidan ihracatı yapıyor.

Sandıklı'da jeotermal serada yılda 3 milyon meyve fidanı üretiyor, System.String[]

Türkiye'nin ilk jeotermal ısıtmalı örtü altı tüplü fidan üretim merkezi olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 10 yıldır faaliyetler devam eden şirket, Azerbaycan, Kırgızistan, Rusya ve Suriye'ye fidan ihracatı yapıyor.


Sandıklı'da 10 bin 680 metrekarelik serada şeftali, erik, badem, kayısı, ceviz başta olmak üzere talebe ve çeşide göre fidan üretimi yapılıyor. 1940'lı yıllarda Bursa İnegöl merkezli kurulan şirket, 10 yıldır da Sandıklı ilçesinde jeotermal ısıtma sistemiyle ve topraksız tarım yöntemiyle yılda 2,5 - 3 milyon fidan üretimi gerçekleştiriyor. İşletme sorumlusu İbrahim Sarıkaynak, yaptığı açıklamada; seralarda tüplü fidan üretimi yaptıklarını belirtti. Sarıkaynak, "Seramız teknolojik bir seradır ve tamamen jeotermal enerji ile ısıtılıyor. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere tüm çiftçilerimize hizmet veriyoruz. Genel olarak meyve fidanı üretimi yapıyoruz. Birçok çeşit bünyemizde mevcut. Biz 1 yıl öncesinden sipariş alırız. Yetkililerin isteği üzerine de meyve fidanının üretimini yapıyoruz. Fidanlarımız şuan hazırlanıyor ve Nisan - Mayıs ayı gibi çiftçilerimiz ile buluşturacağız. Yurt dışında Azerbaycan, Kırgızistan, Rusya ve Suriye'ye gönderim yapıyoruz. Yurt içinde de meyveciliğe elverişli bütün bölgelerimize gönderim yapıyoruz. Şuan fidanlarımız uyku döneminde. Mevcut son sipariş dikimlerimiz halen devam ediyor. Şubat ayının ortalarına doğru seramızı ısıtmaya başlayacağız ve bitkimizde uyanmaya başlayacak. Fidanlarımızın büyümesi ve uygun ortamı ile alakalı bir süreç takip edeceğiz. Bu süreçte de gerekli hassasiyeti göstererek fidanlarımızı çiftçilerimiz ile buluşturacağız. Anaç fidanlarımız daha erken verim verir. Tat ve aroma olarak da daha güzel ürün verir. Fidan yelpazemizde birçok anaç türü mevcut. Üretimimiz tamamıyla çiftçinin bizden talebiyle üretim gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl para yapmasından dolayı bu yıl da şuan revaçta olan fidan türü nektarin" diye konuştu.


Son olarak istihdama değinen İbrahim Sarıkaynak; "Yıl bazında ortalama her ay 40 kişiyi istihdam ederek milli ekonomiye önemli katkı sağlıyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kırgızistan, Azerbaycan, Sandıklı, Afyon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:22 Kaynak: İHA
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