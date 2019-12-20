Sandıklı'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon" toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sandıklı'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon' toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sandıklı'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon" toplantısı yapıldı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" toplantısı Kaymakam Eflatun Can Tortop başkanlığında yapıldı.

Sandıklı'da

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" toplantısı Kaymakam Eflatun Can Tortop başkanlığında yapıldı.


Sandıklı Kaymakamlığı Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla yapılacaklar konuşuldu.

Yapılan sunumlarda, kadına yönelik şiddetle mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların (baro, üniversiteler ve STK'ların) sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların ilçede eylem planı haline getirilmesi gibi bir çok konuda çalışma ve değerlendirme yapıldı.


Toplantıya Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Gölgeci, A.K.Ü. Sandıklı Meslek Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Koray Gürpınar, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, İlçe Jandarma Komutanı İhsan Doray, İlçe Müftüsü Mehmet Güler, SYDV Müdürü Şuayip Binbir, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şevket Koçhisarnazik, İlçe Nüfus Müdürü Erdal Özer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Koçkar katıldı.

Eflatun Can TORTOP, Sandıklı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Petrol istasyonundaki araç yangını paniğe neden oldu
Yedek anahtarla kapıyı açan ev sahibi korkunç manzarayla karşılaştı! Çuvalın içine konmuş ve çürümüş ceset bulundu Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti! 4 sınır kapısı insani yardıma kapatılacak

Son Dakika Haberleri
22:56 Karabük'te zincirleme trafik kazası - Son Dakika
22:53 FATİH'TE DOĞU TÜRKİSTANLILAR İÇİN "SESSİZ ÇIĞLIK" YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI - Son Dakika
22:52 2020 Yılı Bütçesi görüşmeleri - HDP Grup Başkanvekili Oluç - Son Dakika
22:52 ABD Kongresinden geçen tahsisatlar yasa tasarısı, GKRY'ye silah ambargosunu şartlı olarak kaldırıyor - Son Dakika
22:51 Manavgat'ta suç örgütüne operasyon - Son Dakika
22:45 Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Son Dakika
21:30 Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti! 4 sınır kapısı insani yardıma kapatılacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 22:59:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sandıklı'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon" toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]