Sandıklı'da kadınlara konferans verildi

Sandıklı İlçe Müftülüğü tarafından "Güçlü toplum, güçlü aile bağları" konusunda konferans verdi.





Sandıklı Belediye Düğün Salonunda kadınlara yönelik verilen konferansa Afyon İl Müftü Yardımcısı Sevdegül Çekiç, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ve çok sayıda kadın katıldı.





Konferansta konuşan Çekiç, "Güçlü toplum, güçlü aile bağları ile kurulur. Hiçbir gerekçe ya da meşgale aile olmayı ertelemeye ve aileyi ihmal etmeye mazeret olamaz. Kur'an'a göre ailenin temel unsurları meveddet, rahmet ve sükunet olmalıdır." dedi.



Yurtlu, toplumda görünen aile sorunlarına ne şekilde çözümler üretileceği konusunda kadınlara çözüm önerileri sunulduğu konferans karşılıklı temennilerle sona erdi.