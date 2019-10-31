Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da kadınlara meme kanseri üzerine seminer verildi
Son Dakika Güncel Sandıklı'da kadınlara meme kanseri üzerine seminer verildi

Sandıklı'da kadınlara meme kanseri üzerine seminer verildi

6 saat önce

Sandıklı ilçesine bağlı Ekinhisar Köyü'nde kadınlara meme kanseri hakkında seminer verildi.

Sandıklı'da kadınlara meme kanseri üzerine seminer verildi, System.String[]

Sandıklı ilçesine bağlı Ekinhisar Köyü'nde kadınlara meme kanseri hakkında seminer verildi.

Köy konağında, meme kanseri farkındalık ayı nedeniyle toplanan kadınlara, İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli ebe Ümmü Süer tarafından seminer verildi.

Meme kanserinde erken teşhisin öneminin anlatan Süer, "Kadınlarda en sık rastlanan hastalık türlerinin başında meme kanseri geliyor. Bu hastalıktan korunmaları için meme taramasının ihmal edilmemesi gerekli. Bu tür hastalar hijyene mutlaka dikkat etmeli, bol su içmeli, kola almamalı. Her şeyden az yemek çok önemli. Hastalar ve yakınları özellikle her tedirginliğini doktoru ile paylaşmalı ve aklındaki bütün soruları çekinmeden sormalı. Bu tür süreçlerde de mutlaka psikolojik destek almalarını öneriyoruz." diye konuştu.

Devlet Hastanesi, Sandıklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:44 Kaynak: AA
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