Sandıklı'da Kamyonetle Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yunusemre
Bulvarı Feza Sokak'ta Abdurrahman Gürdal idaresindeki 15 PY 268 plakalı kamyonet, Serkan Demir
yönetimindeki 03 L 4173 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü Demir, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:42 Kaynak: AA
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