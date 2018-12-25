Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da Kamyonetle Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Sandıklı'da Kamyonetle Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Sandıklı'da Kamyonetle Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Yunusemre Bulvarı Feza Sokak'ta Abdurrahman Gürdal idaresindeki 15 PY 268 plakalı kamyonet, Serkan Demir yönetimindeki 03 L 4173 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü Demir, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:42 Kaynak: AA

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