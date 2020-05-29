Sandıklı'da kapalı pazar yerinde cuma namazı - Son Dakika

Sandıklı'da kapalı pazar yerinde cuma namazı
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde cuma namazı, kapalı pazar yeri ve bazı camilerin bahçesinde kılındı.
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde cuma namazı, kapalı pazar yeri ve bazı camilerin bahçesinde kılındı.Sandıklı ilçesinde cuma namazı kısıtlamasının kaldırılması sonrasında, kapalı pazar yerinde ve belirlenen cami bahçelerinde cuma namazı kılındı. Kapalı pazar yeri bir gün öncesinde belediye zabıta ekipleri tarafından temizlenerek ilaçlandı. Cuma vaktinde ise vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske ile saf tuttu. Polis ise kapalı pazar yerinde önlem aldı. Kapalı pazar yerinde Kaymakam Eflatun Can Tortop ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl de cuma namazı kıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 05:15 Kaynak: DHA
Son Dakika Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar