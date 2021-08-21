SANDIKLI'DA KAZA 2 YARALI - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında hafif ticari aracın patates yüklü kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 60'ıncı kilometresindeki Sandıklı Meslek Yüksekokulu yakınlarında meydana geldi. Yalçın Erten yönetimindeki 07 FDA 95 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamete seyreden Recep Karasu yönetimindeki 50 ZC 297 plakalı patates yüklü kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Recep Erten ve Fatma Erten itfaiye ekipleri yardımı ile çıkartıldı. Daha sonra ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Recep Erten ve Fatma Erten tedaviye alındı.