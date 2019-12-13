Sandıklı'da İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, "Kış Lastiği" uygulaması yaptı.



Sandıklı - Hocalar kara yolu üzerinde uygulama yapan ekipler, durdurdukları araçlarda kış lastiği ve lastik diş ebatlarının, kış şartlarına uygun olup olmadığını kontrol etti.

Uygulamada zorunlu kış lastiği olmayan servis ve ticari araç sahiplerine 625 lira cezai işlem uygulandı.

Ekipler, kış ayı boyunca uygulamanın devam edeceğini belirtirken, sürücülere kış lastiğinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda faydalı olması nedeniyle can ve mal güvenliği açısından kullanılmasının önemine dikkat çekti.