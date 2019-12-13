Sandıklı' da "Kış Lastiği" uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sandıklı' da 'Kış Lastiği' uygulaması - Son Dakika

Sandıklı' da "Kış Lastiği" uygulaması

6 saat önce

Sandıklı'da İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, "Kış Lastiği" uygulaması yaptı.

Sandıklı' da

Sandıklı'da İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, "Kış Lastiği" uygulaması yaptı.


Sandıklı - Hocalar kara yolu üzerinde uygulama yapan ekipler, durdurdukları araçlarda kış lastiği ve lastik diş ebatlarının, kış şartlarına uygun olup olmadığını kontrol etti.

Uygulamada zorunlu kış lastiği olmayan servis ve ticari araç sahiplerine 625 lira cezai işlem uygulandı.

Ekipler, kış ayı boyunca uygulamanın devam edeceğini belirtirken, sürücülere kış lastiğinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda faydalı olması nedeniyle can ve mal güvenliği açısından kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Jandarma, Sandıklı, Hocalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:54 Kaynak: AA
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