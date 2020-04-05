Sandıklı'da Korona virüsüne karşı askıda ekmek kampanyası - Son Dakika

Sandıklı'da Korona virüsüne karşı askıda ekmek kampanyası

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dar gelirli ailelere askıda ekmek başlatıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir fırın işletmesi askıda ekmek kampanyası başlattı.

Dünya'da görülen Korona virüsüne (Covid-19) karşı mücadele devam ederken, Türkiye birlik ve beraberliği ile örnek olmaya devam ediyor. Bir çok farklı şehirde birlik ve beraberliği yanı sıra yapılan destekler öne çıkarken, bir yenisi ise Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşandı. Virüs nedeniyle ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlara askıda ekmek uygulaması başlatıldı.

Kampanyayı başlatan fırın işletmecisi Samet Polat, Corana virüsün ülkemizin gördüğü zor dönemlerden biri olduğunu belirterek, "Bulunduğumuz bu zor günlerde ihtiyaç sahibi insanlara bir nebze katkımız olması adına askıda ekmek kampanyası başlattık. Sağolsun vatandaşlarımız da bizlere bu yönde destek sağlıyorlar. Aldıkları ekmeğin yanında paylaşmak istedikleri için askı içinde ekmek alıyorlar. İhtiyaç sahiplerine bu yönde katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz bu ortam şuan insanları zaman zaman zor durumda bırakıyor. Askımı zda her gün ekmeğimiz bulunuyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Yardımda bulunan vatandaşlarımızın yardımını rabbim kabul eğlesin" dedi.

Ekmek kampanyasına destek olan Ali Osman Karakuş isimli vatandaş ise düşüncelerini şöyle dile getirdi:

"Ülkemiz Covid-19 salgını ile mücadele ediyor. Toplum olarak birlikte olmamızın ve kenetlenmemizin zamanı olduğunu düşünüyorum. Burda gördüğümüz gerçekten güzel bir uygulama. Devletimizin "Biz Bize Yeteriz" dediği projenin halk içerisindeki sosyal uyugulaması diyebiliriz. İmkanı iyi olanlar ekmeği alarak askıya asıyorlar. Buradaki amaç, ihtiyacı olanın ihtiyacının giderilmesi. Buradaki en önemli şey ise kimse kimseyi tanımıyor. Yani ne ekmeği alanı biliyorlar, nede parasını vereni biliyorlar çok güzel bir uygulama, Sandıklı tarihini incelediğimizde buna benzer yardımlaşma çeşitlerinin olduğunu biliyoruz. Hali vakti olan eskiden ayakkabıcıya gider, 3-4 ayakkabı parasını verir. Buralar küçük olduğu için herkes birbirini bilir esnafda hakkın durumunu bilir kimin ihtiyacı var kimin ihtiyacı yok ona göre bir yardımlaşma uygulanır. Fırınlarda ise özellikle Ramazan aylarında uygulanan bir gelenek bu. Ama böylesi zor günlerde, çünkü çoğu işyeri kapalı, çoğu insanımız evden çıkamıyor, çoğu insanımızda çalışamadığı için maddi anlamda ihtiyaç sahibi olabiliyor. Güzel bir uygulama keske bütün esnaflarımızda bu tür uygulamalar çoğalsa."