Sandıklı'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Sandıklı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bünyesindeki işletmelerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasıyla müşteri ve ziyaretçi kabul edecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, kurum işletmeleri Hüdai Kaplıcaları, Şehir Hamamı ile Akdağ Tabiat Parkı'ndaki girişlerde HES uygulamasının zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, şunları kaydetti:

"HES uygulaması, kontrollü sosyal hayat kapsamında ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde, Kovid-19 salgını açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı kurumlarla ve kişilerle güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir. Belediyemiz bünyesindeki birçok birimde bu kod uygulaması hayata geçirildi."