Sandıklı'da köylüler kaymakamla yağmur duasına çıktı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Sorkun köyünde yağmur duası yapıldı.

Sorkun köyü caminde gerçekleşen yağmur duasına, Kaymakam Eflatun Can Tortop, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şükrü Ülgüner, İlçe Özel İdare Müdürü Halil Arslan ve köy sakinleri katıldı.

Kılınan öğle namazın ardından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Daha sonra cami bahçesinde hep birlikte yağmur duası yapıldı, gelenlere köy halkı ve hayırsever vatandaşların katkıları ile hazırlanan yemek ikram edildi.

Kaymakam Eflatun Can Tortop yemek sırasında yaptığı konuşmada Allah'ın verdiği nimetlerin kadrini kıymetini bilme, duaların kabulü için Allah'a içten ve samimi bir şekilde yakarmanın önemine değindi.