Sandıklı'da Kurban Bayramı hazırlıkları - Son Dakika

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçedeki mezbahanede incelemelerde bulundu.

Çöl, yaptığı açıklamada, Kevser Mahallesi'ndeki belediye mezbahanesinden vatandaşların Kurban Bayramı'nda "en iyi hizmeti alabilmesi için" gerekli hazırlıkların yapıldığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurban ibadetlerinin hijyenik şartlarda yapılmasını önemsediklerini aktaran Çöl, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz normal günlerde olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları, bunun yanı sıra görevli personellerimizin ikaz ile uyarılarına riayet etmelerini rica ediyoruz." ifadesini kullandı.