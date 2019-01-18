Sandıklı'da Kuyumcu Soygunu Girişimi Kamerada
59 dakika önce
Sandıklı'da kuyumcu soygunu girişimi kameradaAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir kuyumcuya, kar maskeli ve silahlı bir şahıs tarafından soygun girişiminde bulunuldu.
Sandıklı
'da kuyumcu soygunu girişimi kamerada
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar
'ın Sandıklı ilçesindeki bir kuyumcuya, kar maskeli ve silahlı bir şahıs tarafından soygun girişiminde bulunuldu.
Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği görüntülerde, kar maskesi ve kuru sıkı silahla Kuyumcular çarşısındaki iş yerine giren soyguncu M.C. tezgahın arkasında bulunan kadından altınları istedi. Bir müddet içerde bekleyen şahıs, yukarıda bulunan tezgahtarın asansör ile aşağısa inmesiyle birlikte korkarak kaçtı.
Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip soncu soyguncunun eşkali ve kimliği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan operasyonla suç aleti kar maskesi ve silahı ile birlikte ikametinde yakalanan şahıs Sandıklı Devlet Hastanesinde sağlık kontrolü sonrası Cumhuriyet Savcılığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:10 Kaynak: İHA
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