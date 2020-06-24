Sandıklı'da maske ve sosyal mesafe kontrolü - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde normalleşme süreci kapsamında kamuya açık alanlar ve işyerlerinde maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sandıklı Kütüphane kavşağında yapılan uygulama da da durdurulan araçlarda bulunan sürücü ve yolcular maske kontrolünden gençti.

Denetimlerin artarak devam edeceği ifade edilirken, Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop da denetimleri inceledi.

Kaymakam Eflatun Can Tortop, "Kontrollü Sosyal Hayat" konusunda vatandaşların sürekli bilgilendirildiğinin altını çizdi.

Alınan kararlar sonucu maske takmayanlara ceza uygulandığını ifade eden Tortop, "Emniyet teşkilatımız tarafından kamuya açık alanlar ve işyerleri, araç sürücüleri ve yolcuları yeni kontrollü sosyal hayat kapsamında denetimlerden geçiriliyor. Maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyulması konsunda da uyarılarda bulunuluyor." dedi.