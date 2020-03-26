Sandıklı'da

Sandıklı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara "mobil dezenfektan" hizmeti vermeye başladı.

Belediye görevlilerinin üzerilerine monte edilen dezenfektan kiti, halka hizmet veriyor. Üzerine kit yerleştirilen görevli, ilçede vatandaşların yoğun kullandığı alanları gezerek hem temizlik ve hijyen için farkındalık oluşturuyor hem de vatandaşlar ellerini dezenfekte ediyor.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede dezenfekte çalışmalarını farklı bir boyuta taşıdıklarını söyledi.

İlçede çalışmak için evde kalamayan vatandaşlar için mobil dezenfektan hizmetini başlattıklarını dile getiren Çöl, şunları kaydetti:

"Koronavirüsten korunmak için dezenfektan çalışmalarımızı farklı bir boyuta taşıdık. Mobil dezenfektanlarımız çarşıda, pazarda, bankaların etrafını gezerek vatandaşlarımıza bir farkındalık oluşturuyor. Bu çalışmada emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sandıklı Belediyesi olarak biz gece gündüz görevdeyiz, sizler evinizde kalın."