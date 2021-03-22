AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da motosiklet denetimi yapıldı - Son Dakika

-Polis ekiplerinden motosiklet denetimi
Polis ekiplerinin motosikletleri durdurması
Motosiklet sürücülerinin evrak kontrolü
Motosikletlerin sorgusunun yapılması Sandıklı'da motosiklet denetimi yapıldı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis ekiplerince motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında motosiklet kullanıcılarına yönelik uygulama yaptı.
Ekipler, denetimlerde, motosiklet sürücülerine trafik kuralları hakkında uyarılarda bulunurken, belgesiz, plakasız ve kurallara uymayan motosiklet sürücülerine de cezai işlem uyguladı.
Kaynak: AA
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