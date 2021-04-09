Sandıklı'da motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine sevk edildi.

Kazada sürücü Birol A. ve arkasında bulunan Mesut E. (52) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Birol A. (46) idaresindeki plakasız motosiklet, Çakır Mahallesi Kapalı Pazar yeri yakınlarında bulunan yolda devrildi.

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